Pronostic Amiens Dijon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Amiens enfonce Dijon

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Amiens Dijon :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Arrivé de Grenoble l’an passé après avoir amené les Isérois en barrages, Philippe Hinschberger a vécu un premier exercice délicat suite à une entame compliquée. En regain de forme lors de la dernière ligne droite, les Picards avaient finalement réussi à accrocher le maintien. Sur la lancée de cette fin de saison, le club amiénois est l’une des très belles satisfactions de la Ligue 2. En effet, après 10 journées disputées, Amiens se trouve à égalité avec le leader bordelais. Largement battu à Caen (3-1), le club picard a repris ses bonnes habitudes en remportant ses deux derniers matchs face à Niort (3-0) et sur la pelouse de Rodez (0-1). Récemment arrivé en Picardie, l’expérimenté Papiss Cissé se montre performant avec 2 buts en 3 rencontres. Le Sénégalais forme une très bonne doublette avec le nigérian Arokodare (5 buts). Avec Hinschberger à sa tête et son expérience à Grenoble, Amiens est à prendre au sérieux dans la course à la montée.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Dijon avait misé sur Omar Daf (ex-Sochaux) à l’intersaison pour justement jouer la promotion en Ligue 1. Bien partis dans ce début de saison, les Bourguignons souffrent depuis plusieurs semaines, avec un bilan de relégable. En effet, le DFCO reste sur 4 revers et un nul lors des 5 dernières journées. Le week-end passé, les Dijonnais ont stoppé l’hémorragie à domicile face au Havre (0-0) au cours d’une rencontre au cours de laquelle les Bourguignons se sont montrés très peu offensifs, sans solution. En déplacement, Dijon ne s’est imposé qu’une seule fois sur la pelouse de Metz (1-2). Solide depuis le début de saison et à domicile, Amiens devrait prendre le meilleur sur une formation de Dijon clairement dans le dur.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Amiens Dijon encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !