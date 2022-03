Pronostic Amiens Dijon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un 5e succès de rang à domicile pour Amiens face à Dijon

Mal parti dans cet exercice, Amiens a su relever la tête pour se trouver à l'heure actuelle en 11position. Dans une Ligue 2 où la lutte pour le maintien n'a jamais aussi intense, le club picard ne possède que 5 points d'avance sur le premier relégable. Après avoir enchaîné les matchs nuls lors de la 1partie de saison, les Amiénois ont retrouvé les joies des séries de victoire notamment à domicile, où ils ont remporté leurs 4 derniers matchs face à Guingamp (3-0), Niort (3-1), Nîmes (3-0) et Nancy samedi dernier (1-0). En revanche, les hommes de Philippe Hinschberger restent sur une déculottée, reçue mardi au Stadium face à Toulouse (6-0). Surclassé par leader de la Ligue 2, Amiens a également perdu son défenseur Lomotey expulsé pour 2 cartons jaunes.De son côté, Dijon est sur une bonne période avec trois journées sans la moindre défaite. Les Bourguignons se sont imposés contre Caen (1-0) et Le Havre (2-0) à domicile, avec un point pris à Valenciennes entre-temps (0-0). Déception de la saison, le DFCO occupe seulement la 9place de Ligue 2, avec 11 points de retard sur les playoffs. Au regard des investissements consentis l'été dernier, Dijon s'attendait à jouer le haut de tableau. En déplacement, la formation bourguignonne est en manque de résultats avec seulement 4 succès obtenus, pour 2 nuls et 8 défaites en 14 matchs disputés. Sur 4 victoires à domicile, Amiens pourrait réussir à laver l'affront de la lourde défaite subie face à Toulouse en dominant Dijon.