Pronostic Amiens Châteauroux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Amiens repart de l’avant face à Châteauroux

Relégué de L1 et en difficulté lors de ses premiers mois en Ligue 2, Amiens s'est bien repris depuis le début de l'hiver. Le club picard a signé une très belle série de 8 matchs sans la moindre défaite. Cette bonne passe a permis à Amiens de prendre de l'avance sur la zone rouge et de se replacer dans la première moitié de tableau, à la 9place. En s'inclinant sur le terrain du Paris FC (4-2) le week-end dernier, les hommes d'Oswald Sanchot ont en revanche pris un gros coup d'arrêt dans la course aux play-offs d'accession. Avec seulement 9 points d'avance sur la zone de relégation, le club picard va tout faire pour assurer son maintien au plus vite. La venue de la lanterne rouge castelroussine est une très belle opportunité de prendre de l'avance et d'enfoncer un concurrent direct.

De son côté, Châteauroux se rapproche à grand pas de la descente en National. La Berrichonne occupe la place de lanterne rouge et accuse un retard de 6 points sur le premier non relégable. L'impact psychologique espéré avec la nomination de Benoît Cauet comme entraineur principal n'a pour le moment pas fonctionné. Depuis qu'il a pris ses fonctions, l'ancien Intériste a vu son équipe s'incliner à 4 reprises face à Troyes, Guingamp et Auxerre en L2 et contre Ajaccio en Coupe de France. Le week-end dernier, les Castelroussins ont enfin décroché un point en 2021 avec un match nul face à Valenciennes (3-3) obtenu en toute fin de rencontre. En pleine galère, Châteauroux devrait subir la domination d'une équipe amiénoise, en regain de forme et évoluant à domicile.