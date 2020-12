Pronostic Amiens Chambly : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Amiens enchaîne face à Chambly

Relégué de Ligue 1 lors de l'arrêt de la saison, Amiens a connu un été agité. En effet, le club picard a connu plusieurs départs importants qui ont impacté le début de saison du club. Les Amiénois ont également eu besoin d'un temps de réadaptation aux exigences de la Ligue 2. Mal en point, le club amiénois s'est repris lors des dernières journées en signant des précieuses victoires face à Dunkerque (1-0) et à Rodez (1-2). Menés dans l'Aveyron, les Picards ont renversé le score grâce au colombien Mendoza, auteur d'un doublé. Ces deux succès consécutifs ont permis à Amiens de s'éloigner de la zone rouge qui se trouve désormais à 6 points. Les hommes d'Oswald Tanchot espèrent désormais continuer sur leur série et retrouver la première partie de tableau. La venue de la lanterne rouge arrive à point nommé pour Amiens qui pourrait enchaîner une 3e victoire consécutive et ainsi revoir ses ambitions à la hausse.

De son côté, Chambly a assuré l'essentiel lors de sa première saison en Ligue 2, à savoir le maintien. Auteur d'un excellent départ l'an passé, Chambly avait pu se sauver malgré une baisse de régime ensuite. Dans leur lancée, les hommes de Bruno Luzi connaissent nettement plus de difficultés lors de ce nouvel exercice et pointent à la dernière place. En revanche, tout est encore jouable pour le maintien puisque les Camblysiens ne comptent qu'un point de moins que Nancy, premier non relégable. Chambly s'est récemment imposé face à Rodez, également dans le dur, mais s'est incliné le week-end dernier à domicile face à Valenciennes (1-2) malgré l'ouverture du score de Correa. Pour cette rencontre, Amiens pourrait confirmer ses bonnes dispositions et enchaîner une 3victoire consécutive face à Chambly.