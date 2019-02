Pronostic Amiens Caen : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Pas de vainqueur entre Amiens et Caen !

La 24journée de Ligue 1 offre une rencontre capitale pour le maintien entre Amiens et Caen. Les Picards occupent depuis le week-end dernier la zone de relégation et restent sur une terrible série. Les Amiénois ont en effet remporté une seule rencontre lors des 11 dernières journées, et ils ont perdu leurs 5 derniers matchs toutes compétitions confondues. Les partenaires de Monconduit perdent souvent mais de peu (souvent 1 but de différence). Les chiffres ne sont pas en faveur de Christophe Pélissier, qui dirige l'une des plus mauvaises attaques (la 19e) et une des pires défenses (18e) de Ligue 1. Le week-end dernier, Amiens n'a pas démérité mais s'est incliné en fin de match à Rennes (1-0).

Caen n'est pas au mieux mais a retrouvé le sourire en milieu de semaine grâce à la Coupe de France. Qualifiés pour les quarts de finale, suite à leur victoire à Bastia, les Normands sont désormais totalement tournés sur la lutte pour le maintien. Mercadal, le coach caennais, peut s'appuyer sur les résultats récents de sa formation en déplacement. En effet, les Normands n'ont perdu qu'un seul de leurs 8 derniers matchs (à Montpellier) en déplacement. De plus, depuis le début de saison, les défaites à l'extérieur l'ont été chez des grosses écuries (PSG, Lille, Marseille, Montpellier et Saint-Etienne. Face à des équipes à leur portée, les Caennais ramènent souvent des résultats, principalement des nuls. Pour ce match entre deux équipes qui gagnent peu, nous voyons les deux formations s'annihiler et se quitter sur un nul.