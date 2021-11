Pronostic Amiens Caen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un Amiens – Caen sans vainqueur ?

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Amiens - Caen :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Amiens et Caen s’affrontent samedi au stade de la Licorne dans le cadre de la 15journée de ligue 2, alors qu’il y a quelques saisons ces deux formations étaient toutes deux en L1. Le club picard vit une entame d’exercice difficile et se retrouve dans la zone de relégation. En revanche, les protégés de Philippe Hinschberger ne comptent qu’un point de retard sur le premier non relégable. La formation amiénoise a lancé sa saison par 3 revers consécutifs avant de se montrer plus solide par la suite. En effet, les Picards n’ont perdu que 2 fois lors des 11 dernières. Cependant, les Amiénois n’ont gagné qu’à deux reprises face à Guingamp et il y a 15 jours contre Amiens (3-0). Amiens se signale par son accumulation de matchs nuls (7 en 14 journées) qui en fait la formation ayant le plus partagé les points en Ligue 2.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Comme Amiens, le stade Malherbe de Caen n’est pas au mieux avec une 12place au général. Les Normands avaient pourtant parfaitement lancé leur saison en remportant 3 de ses 4 premiers matchs. Depuis, les hommes de Stéphane Moulin n’ont connu qu’à une seule reprise les joies du succès lors de leur exceptionnelle performance à Toulouse (2-3). Lors des 4 dernières rencontres, Caen n’a pas remporté le moindre match avec des nuls contre le Havre et Dunkerque, pour deux revers face à Valenciennes et contre Grenoble. Cette opposition entre une équipe d'Amiens reine du partage des points et une formation de Caen qui n’arrive plus à gagner pourrait déboucher sur un match nul à grosse cote, à prendre avec le 1er pari remboursé en CASH offert chez PMU.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Amiens Caen encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !