Pronostic Amiens Caen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Amiens éloigne Caen de la course aux play-offs

Pas au mieux lors du début de saison, Amiens se montre nettement plus consistant depuis qu'Oswald Tanchot a repris l'équipe. Actuellement, le club picard pointe à la 8e place avec 8 points de retard sur la course aux play-offs et 9 de plus que le premier relégable. Calé dans le ventre mou, Amiens se doit de prendre des points pour assurer son maintien d'abord, et espérer participer à la course aux play-offs. Les Amiénois ont d'ailleurs fait les frais de cette course au maintien en s'inclinant en milieu de semaine au stade du Hameau face à Pau (2-0), qui est avant-dernier. Ce revers est le second de suite en déplacement, après celui concédé à Charléty face au Paris FC (4-2). En revanche, à domicile, le club picard se montre solide avec seulement deux défaites depuis le départ de cet exercice, face au Paris FC, alors leader, et contre Toulouse, favori pour la montée. Lors de son dernier match à la Licorne, Amiens s'était défait de Châteauroux.De son côté, le Stade Malherbe de Caen glisse dangereusement vers le bas du classement. Les Normands possèdent un petit matelas d'avance sur la relégation, de 7 points. Au regard de la dynamique actuelle des formations relégables, Caen serait bien inspiré de se réveiller. Battu à Chambly (4-2) le week-end dernier, le club normand a réussi à accrocher mardi le point du nul à domicile face à Valenciennes (1-1). Ce point obtenu a le mérite de stopper une série de 3 défaites consécutives en championnat (11). Avec une seule victoire lors des 12 dernières journées de Ligue 2, le club caennais ne progresse plus au classement et se retrouve désormais menacé. Solide dans son stade de la Licorne, Amiens devrait être en mesure de renouer avec la victoire face à une formation caennaise, dans le dur.