Pronostic Amiens Brest : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Amiens et Brest dos à dos !

La 12journée de Ligue 1 nous offre une affiche entre deux formations en forme du moment : Amiens et Brest. Les Picards pratiquent un jeu emballant avec des transitions rapides vers l'avant. Offensivement, le club possède des éléments intéressants avec les Mendoza, Kakuta, Guirassy ou Akolo. Après un début de saison délicat, les Amiénois ont perdu une seule fois au cours des 7 derniers matchs (face à Bordeaux). Néanmoins, ils ont réalisé trop de matchs nuls (3 sur les 4 dernières journées) pour avoir un bon classement, le club se trouvant avec seulement deux points d'avance sur le premier relégable. Les hommes de Luka Elsner sont durs à bouger à domicile, comme le confirment leur succès sur Angers mercredi en Coupe de la Ligue (3-2). Amiens est opposé ce samedi au promu brestois qui réalise un très bon début de saison. Les Bretons occupent en effet la 5place de Ligue 1 et sont sur une excellente dynamique de 3 victoires consécutives. En milieu de semaine, les Brestois se sont qualifiés pour les huitièmes de Coupe de la Ligue en dominant Metz, en Lorraine, aux tirs aux buts. Les hommes de Dall'Oglio ont seulement perdu à 2 reprises depuis le début de saison mais sont les champions du match nul en Ligue 1 (5 comme Nîmes). Ces deux formations en forme pourraient se neutraliser et se quitter sur un match nul dont la cote énorme est à tenter avec le bonus sans risque de Winamax.