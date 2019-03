Pronostic Amiens Bordeaux : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

1

Amiens sur sa lancée face à Bordeaux

En prenant des points lors de 5 des 6 dernières journées de Ligue 1 (11 pts sur 18 possibles), Amiens a effectué une belle opération en bas du classement. En effet, les hommes de Pélissier sont actuellement 17, mais ont surtout pris 7 points d'avance sur le barragiste. Face à Bordeaux, les Picards voudront maintenir leur série d'invincibilité de 4 rencontres. À domicile, Amiens reste même sur 3 victoires consécutives, remportées face à Caen, Nice et Nîmes. En face, pour la première de Paulo Sousa à leur tête, les Bordelais ont réalisé deux matchs nuls face à Rennes et Monaco (Sousa n'était pas sur le banc lors du match joué à Louis-II), et il faudra sans doute un moment au coach portugais pour imposer sa patte. Les partenaires de Benoît Costil ont remporté 1 seule rencontre lors des 9 dernières journées et ils ne jouent plus rien. En déplacement, le bilan n'est pas mieux, puisque Bordeaux reste sur 4 défaites et un nul. Pour ce match, nous voyons une formation d'Amiens en quête de points accrocher au moins un nul face à Bordeaux dans un match avec moins de 4 buts, comme souvent pour ces deux équipes.