Pronostic Amiens Bastia : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Amiens solide à domicile face à Bastia

Cette opposition entre Amiens et Bastia met aux prises deux formations qui se sont retrouvées pendant plusieurs journées dans la zone de relégation mais qui ont su réagir pour s'éloigner de la zone rouge. Actuellement, le club picard est en 11position avec 9 points d'avance sur le premier relégable. Les hommes de Philippe Hinschberger ont réalisé une excellente opération le week-end dernier en s'imposant à Valenciennes (0-2) sur un doublé d'Akolo. Cette victoire est venue stopper une série de 2 matchs sans le moindre succès, qui avait notamment vu Amiens subir une humiliation au stadium de Toulouse (6-0). Dans son stade de la Licorne, Amiens est en forme avec 6 victoires lors des 8 dernières réceptions. Sur cette période, seuls Ajaccio (victoire 0-1) et Dijon (1-1) lors de la dernière journée, ont pris des points aux Picards.

En face, Bastia est en train de réussir sa mission. Englué dans la zone de relégation, le club corse s'est relancé lorsque Régis Brouard a repris le club. Le Sporting se retrouve désormais en 14position avec 7 points d'avance sur le premier relégable. Promu cette saison, le club bastiais a mis du temps à s'adapter au rythme de la Ligue 2 mais a désormais parfaitement assimilé les rouages du championnat. Le club corse est invaincu lors des 5 dernières journées avec deux succès et 3 nuls. Lors des deux dernières rencontres, Bastia a été tenu en échec par Grenoble (1-1) et l'AJ Auxerre (1-1). Pour cette affiche, Amiens solide dans son stade devrait pouvoir accrocher au moins le nul face à Bastia, qui est bien meilleur à domicile qu'en déplacement cette saison (comme souvent).