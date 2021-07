Pronostic Amiens Auxerre : Analyse, cote et pronostic du match de Ligue 2

Auxerre face à une solide équipe d’Amiens

Relégué de ligue 1 au terme de la saison 2019-20, Amiens a vécu un retour en Ligue 2 compliqué. Après un départ poussif, le club picard s'est légèrement repris en fin d'année 2020, pour finalement réaliser une fin de saison sans relief. Le club amiénois a fini dans le ventre mou du championnat à la 10e place. Pour tenter de relancer la formation picarde, les dirigeants ont recruté Philippe Hinschberger, très bon à la tête de Grenoble l'an passé. Au niveau de la préparation, Amiens a disputé 5 rencontres amicales pour un bilan mitigé de 2 succès face à Oostende et Le Havre, deux défaites contre Camon et l'Union Saint Gilloise, pour un nul contre Charleroi. Lors de ce mercato estival, la formation picarde a vu l'un de ses hommes forts, Alexis Blin partir pour rejoindre l'Italie et le club de Lecce. Côté arrivées, Amiens s'est attaché les services du havrais Fofana, du défenseur Mendy et de l'attaquant Arokodare. En face, Auxerre doit être l'un des grands déçus de la saison dernière. En effet, les bourguignons ont été pendant de nombreuses semaines dans les formations barragistes, mais ont raté le coche pour deux points. La deuxième partie de saison décevante des hommes de Jean-Marc Furlan leur a coûté cette possibilité de disputer les playoffs. De plus, l'AJA a perdu son meilleur buteur lors de l'intersaison, puisque l'ancien niçois Michaël le Bihan a rejoint le voisin dijonnais. Jean-Marc Furlan a recruté le prometteur Gaetan Perrin en provenance d'Orléans, et le latéral gauche Pellenard pour venir concurrencer Bernard, inconstant la saison passée. Bien partis lors de la préparation avec notamment un succès face à Créteil (3-1), les Auxerrois se sont ensuite lourdement inclinés face à Reims (4-1) et Orléans (1-3). Pour cette affiche, Amiens, plutôt solide à domicile l'an passé malgré une saison sans relief, semble en mesure de pouvoir résister à des Auxerrois qui restent sur des amicaux inquiétants.