Pronostic Amiens Annecy : Analyse cote et prono du match de Ligue 2

Amiens se relance face à Annecy

Après avoir vécu un début de saison compliqué l'an passé, Amiens s'était appuyé sur sa solidité pour assurer son maintien en Ligue 2. Pour ce nouvel exercice, les ambitions picardes sont un peu plus élevées puisque le club amiénois espère lutter pour le haut de tableau. Auteur d'une préparation estivale correcte, Amiens a été surclassé lors de la 1journée de championnat à Saint-Symphorien par le FC Metz (3-0). Le club picard a plutôt dominé la rencontre mais a été punie par l'efficacité messine. Le coach Philippe Hinschberger a perdu quelques joueurs importants comme Lusamba ou Pavlovic mais s'est renforcé avec les arrivées de Gelin et Leautey notamment. Solide dans son stade de la Licorne la saison passée, Amiens va tenter de repartir de l'avant lors de la réception d'Annecy.

De son côté, Annecy a décroché la montée en Ligue 2 en finissant en 2position du championnat National derrière Laval. Pour atteindre son objectif de maintien, Laurent Guyot est parvenu à conserver ses deux meilleurs buteurs Romain Spano et l'ancien Niçois Alexy Bosetti. De plus, le club savoyard s'est renforcé avec les arrivées de l'expérimenté Vincent Pajot, arrivé du FC Metz et de celle de Shamal passé par le stade Malherbe de Caen. Lors de la 1journée de Ligue 2, Annecy s'est fait surprendre à domicile par Niort (1-2). Malgré une forte domination (près de 66% de possession), le club savoyard a chuté face à l'efficacité des Chamois qui ont menait 2-0. Pour cette seconde rencontre entre battus de la 1journée, Amiens, à domicile, devrait pouvoir rebondir en prenant le dessus sur le promu savoyard.