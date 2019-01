Pronostic Amiens Angers : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Un match nul entre Amiens et Angers !

Amiens et Angers s'affrontent ce mardi en match en retard de la 18e journée de Ligue 1. Ce match est très important pour ces deux formations luttant pour le maintien. Les Picards ont bien débuté l'année en s'imposant samedi face à Valenciennes en Coupe de France (1-0). Cette performance est venue confirmer le nul obtenu avant la trêve à Bordeaux. Amiens veut profiter de ce match pour prendre de l'avance sur les relégables. La formation de Christophe Pélissier n'est cependant pas encore arriver cette saison à réaliser une série qui lui permettrait de prendre un peu d'air. Angers a de son côté subi une humiliation en Coupe de France face à Viry-Chatillon (1-0) ce week-end. Avant ce match les hommes de Stéphane Moulin avaient enchaîné 4 nuls consécutifs. Depuis plusieurs mois, le coach angevin a changé de plan de jeu et s'appuie sur une défense à 5. Les joueurs de l'Anjou se déplacent en Picardie avec pour intention de conserver leur avantage sur leurs adversaires du soir. Angers est l'une des formations de Ligue 1 qui réalisent le plus de matchs de parité (7 nuls déjà sur la première partie de saison). Pour cette rencontre entre deux équipes qui veulent éviter la défaite, nous voyons un match fermé se terminer sur un score nul.