Pronostic Amiens Angers : Analyse, prono et cotes du match de Coupe de la Ligue

Amiens passe face à Angers!

Les seizièmes de finale de Coupe de la Ligue nous offrent plusieurs oppositions entre formations de l'élite, dont celle entre Amiens et Angers. Ces deux équipes ont réussi plutôt de bons débuts de saison mais Amiens est dans une meilleure dynamique qu'Angers. Les Picards sont actuellement 14avec 13 points au compteur, et n'ont perdu qu'une fois au cours des 7 dernières rencontres. Ce week-end, les Amiénois ont ramené un bon point de Saint-Etienne en livrant une bonne prestation. Les Picards proposent un jeu plaisant avec des transitions rapides en direction de leurs attaquants Mendoza, Guirassy, Kakuta ou Diabaté.

De son côté, Angers a réalisé un excellent départ au point d'occuper la 2ee place du classement avant son déplacement à Paris. Les hommes de Stéphane Moulin connaissent actuellement un passage plus compliqué avec 4 rencontres sans victoire. Après la grosse déconvenue subie au Parc (4-0), Angers a perdu à domicile contre Brest et a ramené un nul de Montpellier. Très performants à domicile, les Angevins sont en difficulté en déplacement (1 victoire, 3 défaites et 1 nul). A domicile, Amiens peut confirmer ses bonnes dispositions actuelles et se qualifier pour les huitièmes de finale.