Pronostic Amiens Ajaccio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Amiens poursuit sa série d’invincibilité face à Ajaccio

Pour le compte de la 17journée de Ligue 2, qui sera la dernière en 2020, Amiens reçoit l'AC Ajaccio au stade de la Licorne ce mardi. Les Picards ont connu un départ poussif en L2, qui s'explique certainement par les nombreux départs lors du dernier mercato. Ce passage difficile a poussé les dirigeants amiénois à se séparer de Luka Elsner, et de le remplacer par Oswald Tanchot. Depuis la nomination du nouveau technicien, Amiens se comporte nettement mieux, et a retrouvé la réussite lors des dernières semaines. En effet, le club picard est sur une bonne dynamique avec 4 matchs sans la moindre défaite. Les partenaires de Gurtner viennent de remporter trois rencontres face à Dunkerque, Rodez et Valenciennes, pour un nul contre Chambly. Ce bon passage permet à Amiens de rentrer dans les 10 premiers du général, avec 22 points. A l'instar d'Amiens, Ajaccio a vécu un départ laborieux qui s'explique sans doute par le contrecoup de l'arrêt de la saison dernière. Les Corses, en course pour la montée, n'ont pas accepté la décision des instances du foot français de ne pas reprendre les compétitions. Après une première partie délicate, Ajaccio s'est repris ces dernières semaines avec une seule défaite lors des 7 dernières journées. Les Corses ont surtout partagé les points mais ont tout de même réussi une excellente opération dans le cadre du maintien face à Nancy, le week-end dernier en s'imposant face à un adversaire direct (1-0). Les hommes d'Olivier Pantaloni comptent désormais 4 points d'avance sur le premier relégable. A domicile, Amiens devrait poursuivre sa série d'invincibilité face à un Ajaccio qui gagne tout de même assez peu (4 victoires en 16 journées).