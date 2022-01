Pronostic Amiens AC Ajaccio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Amiens tient tête à Ajaccio

Mal parti dans cette nouvelle saison de Ligue 2, Amiens a su relever la tête au cours de l'automne pour sortir de la zone rouge. Cependant, les Picards sont toujours dans la ligne de mire des relégables puisqu'ils ne possèdent qu'une mince avance d'un point sur une équipe bastiaise en forme lors des dernières journées. Arrivé cet été en provenance de Grenoble où il avait atteint les barrages d'accession à la Ligue 1, Philippe Hinschberger semble avoir réussi à imposer sa philosophie de jeu en Picardie. Depuis son entame catastrophique avec 3 revers de rang, Amiens s'est montré nettement plus solide avec seulement 3 revers concédés lors des 16 journées suivantes. Après avoir accumulé les matchs nuls, les Amiénois ont renoué avec la victoire en dominant notamment Dunkerque (3-0) et Grenoble (4-1) au stade de la Licorne. En revanche, les Picards, malgré une prestation encourageante, se sont inclinés sur la pelouse de Charléty face à un Paris FC (1-0) qui joue les premiers rôles en Ligue 2. La bande à Hinschberger a confirmé sa bonne forme en disposant difficilement de Linas-Montlhery (3-3, tab) et s'est ainsi qualifié pour les 8e de finale de la Coupe de France.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Ajaccio est l'une des agréables surprises de la saison. En effet, le club corse avait très mal vécu l'arrêt de la saison il y a 2 ans de cela, alors qu'il était pleinement engagé dans la lutte pour la montée. L'exercice suivant fut logiquement plus compliqué puisque les Ajacciens ont mis longtemps à digérer la décision des instances du football français. En revanche, les hommes d'Olivier Pantaloni se sont parfaitement lancés dans cette nouvelle saison au point d'occuper la tête du championnat avec un point d'avance sur Toulouse. La force de l'ACA est évidemment sa défense qui n'a encaissé que 8 buts lors des 19 premières journées. Les Corses restent sur deux victoires en Ligue 2 face au Havre (0-1) et contre Grenoble (1-0). Malgré son statut de leader, Ajaccio pourrait souffrir en Picardie face à une équipe amiénoise qui a retrouvé des couleurs ces dernières semaines.