Pronostic Almeria Osasuna : analyse, cotes et prono du match de Liga

Osasuna confirme à Almeria

Almeria a remporté la saison dernière la Liga Adelante en devançant le Real Valladolid. Ce début de saison est plutôt délicat pour le promu qui ne s'est imposé qu'une seule fois lors de la 3journée face à un FC Séville moribond. Lors des autres rencontres, Almeria a subi la loi du Real Madrid (1-2) et n'a pu faire mieux qu'un nul face à Elche (1-1), autre club en difficultés. Lors des dernières heures du mercato, le club a perdu son meilleur buteur Sadiq parti à la Real Sociedad. Sans son attaquant nigérian, Almeria s'est incliné sur le terrain de Valladolid en encaissant un but cruel dans les ultimes secondes de la rencontre. Promu, Almeria devrait jouer le maintien cette saison.

De son côté, Osasuna réussit un très bon départ en Liga. La formation basque a remporté 3 matchs face à Séville (2-1), Cadix (2-0) et le week-end dernier contre le Rayo Vallecano (2-1). Entretemps, Osasuna avait concédé sa seule défaite de la saison sur la pelouse du Betis Séville sur un score étriqué (1-0), qui montre les difficultés rencontrées par les Andalous pour se défaire des Basques. Avec 9 points au compteur, Osasuna occupait la 5place du général à 3 points du leader du Real Madrid avant les matchs du week-end. Cette excellente entame confirme les progrès entrevus l'an passé avec la 9e place finale du club. Sur une très bonne dynamique, Osasuna devrait ramener au moins un point de ce déplacement à Almeria.