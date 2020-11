Pronostic Allemagne Ukraine : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations

L’Allemagne à la relance face à l’Ukraine

Profitez de 100€ SANS CONDITION chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Allemagne Ukraine :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans ce groupe 4 de Ligue des Nations, tous les scenarii sont possibles puisque trois équipes sont seulement séparées d’un point. L’Espagne occupe la tête du groupe, devant l’Allemagne et l’Ukraine. La Mannschaft réalise un départ poussif avec trois nuls face à l’Espagne et lors de la double confrontation face à la Suisse, pour une seule victoire lors du match aller en Ukraine (1-2). A Kiev, la sélection de Joachim Löw avait souffert pour s’imposer face à une Ukraine handicapée par de nombreuses absences. Le coach allemand fait également face à des absences importantes puisque Havertz (positif au Covid) et surtout l’essentiel Kimmich sont indisponibles. L’absence du milieu de terrain munichois est handicapante car Kimmich est devenu l’un des tauliers de la Mannschaft. L’Allemagne veut s’imposer face à l’Ukraine pour s’offrir une finale en Espagne lors de la dernière journée. Pour se préparer, les Allemands se sont imposés face à la République Tchèque en milieu de semaine (1-0) en laissant au repos pas mal de cadres notamment ses Bavarois Neuer, Gnabry Süle et Sané.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’Ukraine est en train de vivre de belles heures. Boostée par l’arrivée d’Andriy Shevchenko sur le banc, la sélection ukrainienne s’est brillamment qualifiée pour le prochain championnat d’Europe en terminant en tête de son groupe devant le Portugal et la Serbie. En Ligue des Nations, les Ukrainiens ont remporté deux rencontres face à la Suisse et surtout lors de la dernière journée face à l’Espagne sur une réalisation du prometteur milieu du Dynamo Kiev, Tsygankov. En milieu de semaine, la sélection ukrainienne s’est inclinée en Pologne lors d’un match amical (2-0). A domicile et avec le retour de pas mal de cadres sur ce match, l’Allemagne devrait s’imposer face à l’Ukraine qui pourrait marquer, ce qui nous donnerait une rencontre avec plus de 2 buts.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(160€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Allemagne Ukraine détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !