Pronostic Allemagne U21 Roumanie U21 : Analyse, prono et cotes du match du Championnat d'Europe Espoirs 2019

De sérieux atouts offensifs à faire valoir côté Allemagne et Roumanie U21

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez ParionsSport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Allemagne Espoirs - Roumanie Espoirs :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Présente dans le groupe B de ce championnat d'Europe Espoirs, l'Allemagne a parfaitement répondu aux attentes pour se hisser dans le dernier carré. Laa aisément remporté ses 2 premiers matchs disputés contre le Danemark (3-1) et la Serbie (6-1). Ces nettes victoires lui avaient déjà quasiment assuré la 1place du classement. Moins concernée lors de la dernière journée, l'équipe a concédé le partage des points contre l'Autriche (1-1). Les 3 premiers matchs de cette Allemagne Espoirs se sont donc terminées avec des buts des deux côtés. Le sélectionneur Stefan Kuntz a pu compter sur les belles aptitudes offensives de ses joueurs qui présentent la meilleure attaque du tournoi. Le prometteur meneur de jeu de Dortmund Dahoud fait grosse impression en soutien des 2 meilleurs buteurs Waldschmidt (5 réalisations) et Richter (3 réalisations).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, la Roumanie est la grosse surprise de ce championnat d'Europe U21 après être parvenue à s'adjuger la 1place d'un groupe C très concurrentiel. Victorieuse des 2 premières rencontres, la sélection des Carpates a impressionné tous les observateurs en dominant avec beaucoup d'autorité la Croatie (4-1) et surtout l'Angleterre (4-2). En ballottage très favorable avant de disputer l'ultime rencontre de la phase de groupes, la Roumanie a pu se contenter d'un match nul contre la France lundi dernier (0-0), un résultat qui qualifiait les deux équipes pour ce dernier carré. Emmenée par le meneur de jeu Ianis Hagi, fils de Gheorge, et le buteur Puscas, tous deux excellents depuis le début de la compétition, l'équipe aura de sérieux atouts à faire valoir ce jeudi. Dans cette affiche mettant aux prises 2 des 3 meilleures attaques du tournoi, nous voyons les 2 équipes trouver le chemin des filets.- Vous avez le droit à un remboursement de 100€ EN ARGENT RÉEL sur votre 1pari (80% de la mise)- Misez par exemple votre 1pari de 125€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€ EN CASHavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Allemagne U21 Roumanie U21 encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !