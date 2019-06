Pronostic Allemagne U21 Danemark U21 : Analyse, prono et cotes du match du Championnat d'Europe Espoirs 2019

L'Allemagne Espoirs veut faire respecter la hiérarchie face à la Serbie

Comme à chaque championnat d'Europe Espoirs, l'Allemagne fait partie des favoris au titre cet été en Italie. Vainqueur de l'édition 2017, laa également été demi-finaliste en 2015. Cet été, l'équipe sera emmenée par ses leaders Heinrichs (Monaco), Tah (Leverkusen), Baumgartl (Stuttgart) ou encore Dahoud (Dortmund). Ces éléments sont déjà habitués à jouer un rôle important dans leurs clubs respectifs. Après avoir terminé en tête de son groupe de qualifications devant la Norvège, l'Irlande, Israël, le Kosovo et l'Azerbaïdjan, l'Allemagne a bien figuré lors de ses derniers matchs amicaux disputés en mars. L'équipe a tout d'abord tenu tête à la France (2-2) avant de prendre le dessus sur l'Angleterre (2-1).

De son côté, le Danemark apparaît bien évidemment en retrait par rapport à son adversaire du jour. L'effectif composant cette sélection laisse penser que les hommes de Niels Frederiksen auront fort à faire pour s'extraire de la phase de groupes. Présents dans le groupe 3 des éliminatoires pour cet Euro U21, les Danois ont dû s'employer pour devancer, avec un bilan de 7 victoires, 2 matchs nuls et 1 défaite, la Pologne au classement. En mars dernier, l'équipe ne s'est pas rassurée en s'inclinant, lors de 2 matchs amicaux, face à la Roumanie (0-1) et la Croatie (0-1). Supérieure sur le papier, l'Allemagne devrait logiquement s'imposer ce lundi et ainsi commencer de la meilleure des manières cette compétition.