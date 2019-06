Pronostic Allemagne U21 Autriche U21 : Analyse, prono et cotes du match du Championnat d'Europe Espoirs 2019

Un sans-faute pour l'Allemagne U21 face à l'Autriche U21 ?

Au regard des éléments présents en sélection, l'Autriche n'était pas vraiment considérée comme une équipe capable d'effectuer un parcours intéressant dans ce championnat d'Europe Espoirs. Les hommes de Werner Gregoritsch ont pourtant bien commencé la compétition en s'imposant contre la Serbie (2-0), mais ils ont ensuite hypothéqué leurs chances de qualification avec cette défaite concédée face au Danemark ce jeudi (1-3). Samedi, l'Autriche aura fort à faire face à l'Allemagne, qui constitue bien évidemment l'adversaire le plus sérieux dans ce groupe B. De son côté, l'Allemagne répond parfaitement aux attentes jusqu'à maintenant. Habituée à bien figurer dans ces Euro U21, la petite, qui compte 6 points au compteur et une différence de buts très favorable, a d'ores et déjà pris une très sérieuse option sur la 1place et donc l'accession aux demi-finales et aux JO. L'équipe a tour à tour battu le Danemark (3-1) et la Serbie (6-1) lors des 2 premières journées. Le sélectionneur se repose grandement sur le potentiel offensif symbolisé par le meneur de jeu de Dortmund Dahoud et les attaquants Waldschmidt (4 buts) et Richter (3 buts). Par ailleurs, le secteur défensif est également très bien fourni avec le gardien Nübel et une ligne de 4 défenseurs composée de Klostermann, Tah, Baumgartl et Henrichs. Supérieure à son adversaire du jour sur le papier, l'Allemagne devrait logiquement l'emporter et ainsi filer en demi-finale.