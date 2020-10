Pronostic Allemagne Turquie : Analyse, cotes et prono du match amical

L’Allemagne renoue avec la victoire face à la Turquie

L'Allemagne accueille la Turquie en match amical à Cologne ce mercredi. Depuis sa décevante Coupe du Monde en Russie, l'Allemagne s'est tournée vers ses jeunes. Les prometteurs espoirs allemands sont encadrés par Manuel Neuer et Toni Kroos. Lors de la campagne de qualification pour le prochain Euro, l'Allemagne a réalisé un parcours quasiment sans faute, avec un seul revers face aux Pays-Bas. Joachim Löw s'appuie désormais sur les Kimmich, Werner, Draxler, Süle, Gosens ou Havertz. En Ligue des Nations, la Mannschaft a aligné deux matchs nuls face à l'Espagne (1-1), en concédant l'égalisation en toute fin de match, et en Suisse (1-1). Cette opposition face à la Turquie offre aux Allemands la possibilité de relancer la machine. En face, la Turquie a décroché son ticket pour le prochain Euro, en terminant 2d'un groupe dominé par la France. Pour le retour de la Ligue des Nations en septembre, les hommes de Senol Gunes se sont faits surprendre à domicile par la Hongrie (0-1) sur un sublime coup franc de Szoboszlai. Les Turcs se sont ensuite repris en accrochant un nul en Serbie (0-0). Dans cette sélection, on retrouvera notamment les 3 Lillois Celik, Yazici et Yilmaz. A domicile et déjà en manque de points, l'Allemagne devrait retrouver la victoire dans un match avec plus d'un but dans le match.