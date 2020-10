Pronostic Allemagne Suisse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations A

L’Allemagne enchaine face à la Suisse

Profitez de 100€ SANS CONDITION chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Allemagne Suisse :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’Allemagne, décevante lors du Mondial 2018, est en reconstruction. Joachim Löw a décidé d’écarter des éléments importants du titre de champion du Monde 2014. En effet, les Müller, Boateng, Hümmels, Khedira ou Ozil ne reverront pas la Mannschaft. Le sélectionneur s’appuie sur de jeunes pépites à l’image des Havertz, Werner, Gnabry ou Goretzka. Pour épauler ces jeunes joueurs, Toni Kroos et Manuel Neuer apportent toute leur expérience. Cette combinaison a parfaitement fonctionné lors des éliminatoires pour le championnat d’Europe, puisque la Mannschaft a facilement remporté son groupe devant les Pays Bas. En Ligue des Nations, les Allemands ont connu un départ plus compliqué avec un nul à domicile face à l’Espagne (1-1 à cause d'une égalisation en toute fin de rencontre), et le partage des points lors du match aller face à la Suisse (1-1). Le week-end dernier, les hommes de Joaquim Löw se sont repris en s’imposant en Ukraine (1-2) face à une formation handicapée par des absences importantes.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, la Suisse, sur la lancée de son 1/8de finale de Coupe du Monde, a atteint les phases finales de la 1Ligue des Nations. Les Helvètes se sont cependant contentés de la 4place du. En difficulté lors des éliminatoires de l’Euro, laa fini fort en remportant ses trois dernières rencontres et a ainsi décroché son ticket pour le prochain Euro. En revanche, les débuts en Ligue des Nations sont laborieux avec deux revers en déplacement face à l’Ukraine (2-1) et l’Espagne (1-0), pour un nul à domicile face à l’Allemagne (1-1). En milieu de semaine dernière, les partenaires de Xhaka se sont également inclinés face à la Croatie (2-1) en amical. A domicile, l’Allemagne devrait profiter d’un passage délicat de la Suisse pour empocher les 3 points.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(145€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Allemagne Suisse détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !