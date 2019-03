Pronostic Allemagne Serbie : Analyse, prono et cotes du match amical international

Une Allemagne "new look" prend le dessus sur la Serbie !

La désillusion du dernier Mondial en Russie a eu des répercussions au sein de la Männschaft. Si Joachim Löw a conservé sa place, il est désormais sous pression et se doit de relancer sa sélection. Le début de Ligue des nations a été compliqué avec un nul à domicile face à la France et une lourde défaite aux Pays Bas. Mais les dernières prestations abouties face aux hommes de Deschamps au Stade de France (victoire 2-1) et à domicile contre les Néerlandais (2-2 après avoir longtemps menés 2-0) prouvent la force de caractère et le potentiel de cette formation. Löw vient de faire des choix très forts en annonçant qu’il ne sélectionnerait plus Hümmels, Boateng et Muller, auxquels s’ajoutent Khedira et Özil déjà en retrait de la sélection. Le sélectionneur allemand veut s’appuyer sur une très belle génération (Kehrer, Kimmich, Brandt, Sané, Harvertz, Gnabry, Werner, Goretzka) qui sera notamment entourée de Toni Kroos, İlkay Gündoğan et Manuel Neuer.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, la Serbie a réalisé une belle campagne de Ligue des nations en terminant première de son groupe après un Mondial très décevant où elle s’était inclinée face au Brésil et la Suisse, et ainsi validé son accession à l’échelon supérieur. La Serbie a pu compter sur un Mitrovic en feu lors de la LDN avec 6 buts. A ses côtés, l’on va retrouver une des révélations de ce début de saison, l’attaquant de l’Ajax, Dujan Tadic, mais pas le vice-capitaine Nemanja Matic (blessé). Blessé et forfait sur les derniers matchs de la Roma, la capitaine Kolarov est dans le groupe mais devrait être préservé lors de ce match amical. Pour ce match, nous voyons l’Allemagne s’imposer dans un match avec au moins 2 buts.- Cliquez sur le bouton "J’en profite" situé tout en bas de la page- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez votre 1pari de 100€ sur ce prono et gagnez(140€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Allemagne Serbie encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !