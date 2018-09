Pronostic Allemagne Pérou : Analyse, prono et cotes du match amical international

L’Allemagne, la victoire avant tout

Rassurée par son match nul contre les Champions du Monde français, l'Allemagne veut profiter de la rencontre amicale contre le Pérou pour s'imposer et retrouver le chemin des filets. La formation de Löw a marqué dans un seul match sur les 4 derniers disputés (contre la Suède au Mondial). Face à la France, la Mannschaft a joué dans un système plus défensif que celui proposé lors du Mondial. Il a plutôt bien fonctionné car il a permis de stopper les fulgurances des Mbappé et Griezmann. Pour ce second match et dans un souci de progression, Joachim Löw va vouloir perfectionner son animation offensive. Des changements comme le passage dans l'axe de Timo Werner.Les attaquants allemands auront l'opportunité de se tester face à la solide défense péruvienne, qui n'avait encaissé que 2 buts au Mondial (Danemark et France). Les partenaires de Farfan viennent de s'incliner aux Pays Bas en amical. Ils menaient à la mi-temps mais un doublé de Memphis Depay a donné la victoire aux(2-1). Pour retrouver trace de 2 buts encaissés dans le même match par la défense péruvienne, il faut remonter à mars 2017 et un déplacement au Vénézuela (soit 17 matchs). Lors de ce dernier match à Amsterdam, les Péruviens ont pratiqué le jeu agréable entrevu au Mondial, mais à l'approche des 20 derniers mètres, ils connaissent plus de difficultés à faire la différence. Désireuse de retrouver le goût de la victoire, l'Allemagne peut s'imposer dans une rencontre avec moins de 4 buts.