Pronostic Allemagne Nigeria : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde féminine 2019

Des Allemandes solides face au Nigéria!

L’Allemagne a réalisé un parcours parfait pour se qualifier en huitième de finale de ce Mondial. Les partenaires d'Alexandra Popp ont tout d’abord dominé la Chine (1-0), puis l’Espagne (1-0). Pour leur dernière rencontre, elles ont connu peu de difficultés et se sont imposées face à l’Afrique du Sud (4-0). Cette montée en puissance devrait leur permettre de s’imposer en huitième face à un adversaire largement à leur portée, le Nigeria. Privées de la dynamiteuse lyonnaise Dzsenifer Marozsán, les Allemandes ont montré leur solidité derrière, en n’encaissant aucun but lors de ce début tournoi. Elles restent d’ailleurs sur 4 "clean sheet" consécutifs (8 sur les 11 derniers matchs).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐L’Allemagne affronte le Nigeria qui a terminé 3e dans le groupe de France. Les joueuses africaines se sont qualifiées de justesse, grâce à une différence de but meilleure que celle du Chili. Les Nigérianes ont perdu leurs deux matchs face aux favorites du groupe : contre la Norvège (3-0) et face à une équipe de France remaniée (1-0). Lors de ces deux matchs, les joueuses de Dennerby n’ont pas été en mesure de marquer. Leur qualification est dû à leur succès heureux sur la Corée du Sud (2-0). Pour ce premier huitième de finale, nous voyons une formation de l’Allemagne largement supérieure s’imposer une nouvelle fois sans concéder de but.- Vous avez le droit à un remboursement de 100€ EN ARGENT RÉEL sur votre 1pari (80% de la mise)- Misez par exemple votre 1pari de 125€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€ EN CASHavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Allemagne Nigeria détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !