Pronostic Allemagne Islande : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

L’Allemagne affirme sa suprématie face à l’Islande

À la suite de son élimination précoce (dès le 1tour) de la Coupe du monde en Russie, l'Allemagne a décidé de se séparer de certains cadres. En effet, Joaquim Löw a écarté Müller, Boateng, Hummels ou Khedira. L'humiliation reçue en Espagne (6-0) pour la dernière journée de la phase de groupes de Ligue des nations a ranimé le débat sur le retour des bannis. Löw, qui a annoncé sa décision d'arrêter après l'Euro, est resté sur ses premiers choix. Le technicien allemand s'appuie sur les expérimentés Neuer et Kroos, et sur le potentiel de Kimmich, Gündongan, Sané, Havertz, Werner ou Gnabry. Qualifiée pour le prochain Euro en terminant première de son groupe devant les Pays-Bas, l'Allemagne reste en revanche sur une Ligue des nations décevante conclue sur la lourde défaite face à la Roja. De son côté, l'Islande a connu un excellent passage en se qualifiant pour l'Euro 2016 et la Coupe du monde 2018. En revanche, les Vikings ont raté la qualification pour le prochain Euro en finissant troisièmes de leur groupe derrière la France et la Turquie. Les Islandais avaient une dernière chance lors des barrages, mais se sont inclinés en Hongrie (2-1) en encaissant deux buts en toute fin de rencontre. Pas au mieux, la sélection islandaise reste sur une désastreuse campagne de Ligue des nations terminée sur 6 défaites consécutives. Désireuse de repartir de l'avant à la suite de la claque reçue en Espagne, l'Allemagne devrait s'imposer facilement face à une Islande à la peine. Entre deux défenses pas au mieux, on pourrait voir aussi pas mal de buts dans cette rencontre.