Pronostic Allemagne Irlande du Nord : Analyse, prono et cotes du match des éliminatoires de l'Euro 2020

L’Allemagne conserve la 1re place face à l’Irlande du Nord

Ce week-end, le groupe C a rendu son verdict et, comme attendu, l'Allemagne et les Pays-Bas ont décroché leurs tickets directs pour l'Euro 2020. L'Allemagne s'est tranquillement imposée face au Bélarus (4-0) avec notamment un doublé du milieu madrilène Toni Kroos. Ce succès place la Mannschaft à la première place du groupe avec deux points d'avance sur les Pays-Bas. Décevante lors du dernier Mondial, l'Allemagne s'appuie sur sa nouvelle génération encadrée par Manuel Neuer et Toni Kroos. De son côté, l'Irlande du Nord a fait le taf en s'imposant lors des confrontations face au Bélarus et l'Estonie. Malheureusement pour les hommes de Michael O'Neill, ils n'ont pas été en mesure de renverser un des cadors du groupe. Samedi soir à Belfast, les Nord-Irlandais ont raté une belle opportunité face aux Pays-Bas (0-0). L'expérimenté milieu de terrain des Rangers Steven Davis a manqué un penalty qui aurait pu être décisif dans l'optique de la qualification. Les Irlandais vont vouloir terminer sur une belle note. Désirant terminer en tête et possédant un effectif supérieur pour s'imposer, l'Allemagne devrait faire le boulot face à des Nord-Irlandais qui n'ont marqué que 8 buts en 7 matchs dans ce groupe, et qui sont surtout réputer pour leur défense. A l'aller, les Allemands s'étaient d'ailleurs imposés 2-0.