Pronostic Allemagne Hongrie : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations

L’Allemagne prend la tête face à la Hongrie

Depuis son titre de champion du Monde en 2014, l’Allemagne a progressivement reculé sur l’échiquier international, avec des éliminations en demi-finale de l’Euro 2016, dès la phase de poule au Mondial russe en 2018 et en huitième du récent championnat d’Europe. Cette dernière élimination a mis fin au long règne de Löw, qui a été remplacé par Hansi Flick. Depuis qu’il a pris en main le Nationalelf, le technicien allemand qui avait tout remporté avec le Bayern a qualifié sa sélection pour le Mondial 2022 et n’a toujours pas perdu le moindre match. En Ligue des Nations, les Allemands ont connu une entame laborieuse avec pas moins de 3 matchs nuls pour débuter face à l’Italie (1-1), l’Angleterre (1-1) et la Hongrie (1-1). En revanche dans le cadre de la dernière journée, les hommes de Flick ont surclassé l’Italie (5-2) avec notamment un doublé de Werner. Cette belle opération a permis au Nationalelf de revenir à la 2place avec 1 seul point de retard sur la Hongrie. En s’imposant ce vendredi, l’Allemagne ferait une excellente opération. Pour réussir cet objectif, Flick s’est appuyé sur ses éléments habituels avec les Rudiger, Kimmich, Gündogan, Werner ou Müller. En revanche, les Draxler, Adeyemi, ou Klostermann n’ont pas été convoqués, Neuer et Goretzka ont le covid. Pas verni dans sa carrière avec des blessures intervenues juste avant les grandes compétitions, Marco Reus souffre d’une cheville à quelques semaines du début du Mondial.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, la Hongrie est la belle surprise de cette poule de Ligue des Nations. Annoncée comme la plus modeste sélection de ce groupe, l’équipe hongroise déjoue les pronostics en occupant la tête avec un point d’avance sur l’Allemagne. Présente au dernier Championnat d’Europe, la Hongrie n’avait pas réussi à sortir d’un groupe relevé avec le Portugal, l’Allemagne et la France, mais avait offert une belle résistance. Par la suite, les Hongrois ont raté la qualification pour le Mondial 2022 mais ont parfaitement lancé leur Ligue des Nations en s’imposant à domicile face à l’Angleterre (1-0). Lors de la 2journée, les partenaires de Gulacsi ont connu leur seule défaite face à l’Italie (2-1). Solide, la Hongrie a ensuite tenu tête à l’Allemagne (1-1) avant de signer un petit exploit à Wolverhampton en humiliant l’Angleterre (0-4). Au niveau de l’effectif, on retrouve les cadres habituels avec les Gulacsi, Lang, Négo, Nagy, les 2 Szalai, Szoboszlai, et Orban. La seule absence notable à signaler est celle de l’attaquant de Fribourg, Rolland Sallai, blessé. Devant son public et déterminé à prendre la tête du groupe, l’Allemagne devrait s’imposer face à la Hongrie. En forme avec le Bayern (4 buts), Leroy Sané pourrait se distinguer.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Allemagne Hongrie encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !