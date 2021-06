Pronostic Allemagne Hongrie : Analyse, cotes et prono du match de l'Euro

L’Allemagne va chercher sa qualification face à la Hongrie

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€, mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 160€ chez Netbet

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€, mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 160€ chez Netbet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Allemagne - Hongrie :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans ce groupe F très relevé, avec la France, l’Allemagne, le Portugal et la Hongrie, tout est encore possible pour les quatre équipes. Mal partie dans cette compétition, las’était inclinée face aux champions du monde tricolores qui avaient livré une solide partition. Au pied du mur pour leur 2match, les Allemands se sont rapidement retrouvés menés au score par les Portugais mais ont parfaitement réagi en reprenant rapidement l’avantage au tableau d’affichage. Portés par ses excellents joueurs de couloir que sont Gosens et Kimmich, les Allemands se sont montrés sous un bien meilleur visage. Avec un Kroos, patron du milieu de terrain et un Kai Havertz, sur la lancée de sa fin de saison avec Chelsea, l’Allemagne a le potentiel pour aller loin dans cette compétition. Revigorée par son succès face au Portugal, lase qualifiera pour les huitièmes de finale si elle s'impose peu importe le résultat du match entre la France et le Portugal.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐La Hongrie n’a donc pas été épargnée par le tirage, tombant dans son groupe avec trois épouvantails de cet Euro. Qualifiée pour cette compétition grâce à un succès obtenu in extremis face à l’Islande lors des barrages de la Ligue des Nations, la Hongrie a livré une première rencontre intéressante face au Portugal, résistant pendant plus de 85 minutes, avant de céder face aux Portugais (3-0). Pour leur 2match, les Hongrois ont profité du manque de réussite des champions du Monde français pour ouvrir la marque en fin de première période par le latéral Fiola, qui a profité d’une double erreur du duo Pavard – Varane. Malgré sa combativité, la Hongrie a été rejointe au score par la France, pour un nul qui avait cependant des allures de victoire, et qui laisse ouvert la possibilité d’une qualification. Lors de ces deux rencontres, la Hongrie avait été poussée par son incroyable public mais va devoir cette fois affronter une équipe d’Allemagne devant ses fans, à Munich. Boostée par son succès face au Portugal, l’Allemagne devrait élever son niveau de jeu pour se défaire de vaillants Hongrois mais trop limités offensivement avec la blessure de Szoboszlai. Un succès qu'elle devrait pouvoir obtenir sans encaisser de but.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot.- Eh oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous obtenez un 1pari remboursé de 150€ + 10€ de bonus supplémentaires.- Misez votre premier pari de 150€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé et vous pouvez rejouer vos 150€ !- Vous aurez 10€ de bonus en + à utiliser en exclu peu importe le résultat de votre 1pari.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot.- Eh oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous obtenez un 1pari remboursé de 150€ + 10€ de bonus supplémentaires.- Misez votre premier pari de 150€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé et vous pouvez rejouer vos 150€ !- Vous aurez 10€ de bonus en + à utiliser en exclu peu importe le résultat de votre 1pari.avecavecavecavecavecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Allemagne Hongrie détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !