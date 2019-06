Pronostic Allemagne Espagne : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde féminine 2019

Un 13e match sans défaite pour l’Allemagne face à l’Espagne

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Allemagne - Espagne :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’Allemagne, l'une des formations favorites au titre, a connu des débuts poussifs face à la Chine (1-0). Championnes du Monde 2003 et 2007, l’Allemagne court après son passé et sera privée de Dzenifer Marozsan, meilleure joueuse du championnat de France cette saison, pour triompher en France. Les Allemandes restent sur douze matchs sans défaite : 10 victoires pour 2 nuls. Les 2 matchs nuls ont été réalisé contre le Japon et … l’Espagne (0-0). 8 de ses 12 rencontres se sont terminées sur un clean sheet. Face à l'autre équipe européenne du groupe, l’Allemagne voudra prendre au moins 1 point.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Espagne a confirmé son statut d’outsider en s’imposant face à l’Afrique du Sud (3-1). Cette victoire fut longue à se dessiner mais a été marquée par le talent de l’attaquante de l’Atletico Madrid (3-1), Jenni Hermoso. Formation prometteuse, l’Espagne dispose d’un vivier de jeunes talents, qui ont tout raflé l’an passé. Pour ce match, nous voyons un match très disputé avec une équipe d’Allemagne capable d’accrocher un résultat face à une solide équipe hispanique.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Allemagne Espagne détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !