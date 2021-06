Pronostic Allemagne Danemark : Analyse, cotes et prono du match amical international

Le Danemark tient tête à l’Allemagne

Alors que les Espoirs des deux pays se rencontraient lundi, l'Allemagne et le Danemark se joue aussi chez les A ce mercredi sur terrain neutre, en Autriche. Championne du Monde 2014, l'Allemagne s'est montrée décevante lors des dernières compétitions internationales, avec notamment une élimination dès la phase de groupe lors du Mondial 2018. De plus, la Mannschaft sort de deux campagnes de Ligue des Nations décevantes, avec lors de la dernière une humiliation reçue en Espagne (6-0). Impeccable lors de leurs deux premiers matchs des qualifications pour le Mondial 2022 avec deux succès face à l'Islande (3-0) et la Roumanie (0-1), l'Allemagne a ensuite connu une énorme déconvenue à domicile face à la modeste Macédoine du Nord (1-2). Sous pression, Joachim Löw n'a pas eu d'autre choix que de rappeler des joueurs qu'il avait exclu, à savoir Hummels et Thomas Müller. Pour sa dernière compétition à la tête de la Mannschaft, Löw doit relancer ses hommes pour tenter de décrocher le titre, d'autant plus que l'Allemagne se trouve dans le groupe de la mort avec la France et le Portugal. Pour ce match amical, les joueurs de Chelsea (Rüdiger, Werner et Havertz) et celui de City (Gündogan) devraient logiquement être mis au repos.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Danemark a fait forte impression lors des derniers mois. Huitièmes de finaliste du Mondial russe, les Vikings ont assuré leur place à cet Euro en finissant 2d'un groupe remporté par la Suisse. Lors de la dernière Ligue des Nations, les Danois se sont montrés intéressants, en ne s'inclinant que contre la Belgique. Sur leur parcours, les partenaires de Kjaer ont notamment signé une victoire de prestige à Wembley face à l'Angleterre. Sur leur lancée, les Danois ont réalisé un brillant début de campagne de qualification pour le prochain Mondial avec trois victoires sans appel face à Israël (0-2), la Moldavie (8-0) et en Autriche (4-0). En pleine confiance et n'ayant pas pris de but encore cette saison, le Danemark semble en mesure de pouvoir résister à une sélection allemande qui se cherche et privé de certains joueurs. Dans un match avec moins de 4 buts comme lors des 3 derniers matchs de la Mannschaft.