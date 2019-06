Pronostic Allemagne Chine : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde féminine 2019

La Chine en amuse-bouche pour l’Allemagne

"Le football est un sport qui se joue avec deux équipes de 11 et à la fin c'est toujours l'Allemagne qui gagne". Cette fameuse phrase de Gary Lineker ne s'applique pas seulement à l'équipe masculine. Championnes du Monde en 2003 et 2007, les Allemandes arrivent en France pour ajouter une troisième étoile sur leur maillot. Eliminée en quart du dernier Euro, la Mannschaft se présente revancharde et veut lancer idéalement cette compétition. Les derniers matchs disputés par les joueuses de Martina Voss-Tecklenburg prouvent qu'elles sont prêtes pour ce défi : 9 victoires pour 2 nuls sur les 11 dernières rencontres. Dans les rangs des Allemandes, on retrouve Dzsenifer Marozsan qui a fait le bonheur de Lyon ces dernières saisons. La brillante meneuse de jeu sera la pièce maîtresse de la Mannschaft. De son côté, la Chine s'attend à souffrir face à une nation qui a marqué au moins 2 buts lors de 18 de ses 25 derniers matchs. Les Asiatiques ont connu leur heure de gloire à la fin des années 90 mais elles sont aujourd'hui rentrées dans le rang. Elles comptent deux victoires pour 4 défaites lors de leurs 6 derniers matchs. Pour ce premier match de la poule B à Rennes, nous voyons une Allemagne favorite assumer son statut et s'imposer tranquillement.