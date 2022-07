Pronostic Allemagne Autriche : Analyse, cotes et prono du match de l'Euro féminin

L’Allemagne solide face à l’Autriche

L'Allemagne a été avec l'Angleterre la sélection la plus impressionnante de la phase de groupe. En effet, l'équipe allemande a lancé son Euro 2022 en surclassant le Danemark de Pernille Harder (4-0), dans un match où les allemandes ont également touché à 3 reprises les poteaux. Sur leur lancée, les joueuses de Martina Voss-Tecklenburg ont confirmé leurs excellentes dispositions en dominant l'Espagne (2-0) qui était l'un des grands favoris pour le titre. Finalement, lors de la dernière journée et malgré une équipe remaniée, la sélection allemande a facilement disposé de la Finlande (3-0). Malgré l'absence de la Lyonnaise Marozsan, l'Allemagne s'est montrée impressionnante lors de cette entame de championnat d'Europe. Le bilan parle de lui-même avec 3 victoires obtenues, 9 buts inscrits et 0 encaissé. L'expérimentée Popp affiche trois buts au compteur et pourrait retrouver le soutien de Schueller qui a manqué deux rencontres suite à un contrôle positif au Covid.

De son côté, l'Autriche confirme ses progrès sur la scène internationale. Surprenantes demi-finalistes de l'Euro 2017 aux Pays-Bas, les Autrichiennes sont parvenues à décrocher la seconde place de leur groupe derrière l'Angleterre. Pour débuter leur championnat d'Europe, les Autrichiennes ont posé de nombreux problèmes aux Lionesses qui ne se sont imposées que sur le plus petit des scores (1-0). Au pied du mur, l'Autriche s'est ensuite imposée face à la modeste sélection d'Irlande du Nord (2-0) et s'est donc octroyée un match décisif face à la Norvège. Malgré la domination territoriale des partenaires d'Ada Hegerberg, les autrichiennes se sont montrées les plus dangereuses et se sont au final logiquement imposées (1-0) grâce à Billa. Cette victoire leur permet de disputer ce quart de finale à Brentford. Pour cette affiche, l'Allemagne devrait faire valoir son expérience (8 titres de championnes d'Europe) et prendre le dessus sur cette surprenante équipe autrichienne.