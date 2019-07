Pronostic Algérie Nigeria : Analyse, prono et cotes de la demi-finale de la CAN 2019

L'Algérie peut venir à bout du Nigeria

Qualifiée pour sa 1ère demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations depuis 2010, l'Algérie est très certainement l'équipe qui a fait la plus grosse impression depuis le début de la compétition. Après avoir survolé la concurrence dans le groupe C suite à 3 victoires acquises face au Kenya (2-0), au Sénégal (1-0) et à la Tanzanie (3-0), les Fennecs ont facilement dominé la Guinée en 8ème (3-0). En quarts de finale, ils ont du s'employer pour se défaire, à l'issue de la séance de tirs au but, de la Cote d'Ivoire (1-1). Dominateurs malgré un duel acharné, les hommes de Djamel Belmadi ont fait état, en plus d'un talent certain, d'une belle force de caractère et d'une bonne dose de réussite pour obtenir une qualification méritée.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Nigeria a du batailler pour accéder au dernier carré de cette CAN. Présents dans le groupe B, les Super Eagles ne se sont adjugés que la 2ème place du classement. Après avoir pris le dessus, sur la plus petite des marges à chaque fois, sur le Burundi (1-0) et la Guinée (1-0), ils ont été surpris par Madagascar (0-2). Par la suite, l'équipe a écarté, non sans mal, le Cameroun (3-2) et l'Afrique du Sud (2-1). Pas vraiment convaincant lors de ces 2 dernières rencontres, le Nigeria peut terminer son parcours ce dimanche en chutant face à l'Algérie qui validerait ainsi sa qualification pour la finale.- Vous avez le droit à un remboursement de 100€ EN ARGENT RÉEL sur votre 1pari (80% de la mise)- Misez par exemple votre 1pari de 125€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€ EN CASHavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Algérie Nigeria encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !