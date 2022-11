Pronostic Algérie Mali : Analyse, cotes et prono du match amical

L'Algérie fait plaisir à son public face au Mali

Profitez de 100€ offerts DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Algérie Mali :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Match amical disputé à Oran entre les deux grands absents africains du Mondial (avec sans doute le Nigéria). Battue en fin de match devant son public par le Cameroun au terme d'une double confrontation à suspense, l'Algérie a depuis quasiment gagné tous ses matchs. Toujours avec Belmadi aux commandes, les Fennecs ont notamment battu le Nigéria (2-1) et la Guinée (1-0) lors du rassemblement de septembre. L'ancien Marseillais pourra compter sur une sélection quasiment au complet, avec seulement le forfait de Delort qui n'est de toute façon pas titulaire dans cette sélection. En revanche, les deux autres Niçois Atal et Boudaoui sont bien là, tandis que les cadres Mahrez et Slimani font leur retour. En forme avec Ajaccio, Belaïli a aussi été appelé.(Déposez 100€ et misez avec 200€) chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, au moins 3 cadres seront absents puisque Bissouma (Tottenham), Doucouré (Everton) et Camara (AS Monaco) n'ont pas été libérés par leur club respectif sur cette date considérée comme non obligatoire par la FIFA. Depuis sa terrible défaite face à la Tunisie en barrage de Coupe du Monde (0-1 à domicile à l'aller, 0-0 sur le retour), les Aigles de Carthage n'ont pas encore pu se rassembler avec une équipe type. Seule une équipe B, voire C, a pu disputer des matchs dont le dernier en date pour une grosse défaite (4-0) face à... l'Algérie également composée de réservistes. A domicile et avec sa belle équipe, l'Algérie devrait pouvoir s'imposer face au Mali.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(320€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Algérie Mali détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !