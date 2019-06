Pronostic Algérie Kenya : Analyse, prono et cotes du match de la CAN 2019

Un bon départ pour l’Algérie face au Kenya !

Profitez de 100€ chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Algérie - Kenya :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’Algérie possède une excellente génération de joueurs, mais qui malheureusement n’arrive pas à confirmer. Le huitième de finale face à l’Allemagne lors de la Coupe du monde 2014 laissait pourtant présager un avenir radieux pour les Fennecs. Avec Feghouli, Slimani, Brahimi et Mahrez, le sélectionneur Djamel Belmadi possède sur le papier un groupe qui peut remporter le titre en Égypte. De plus, l’ancien Marseillais peut compter sur l’une des révélations de Ligue 1 de la saison, le Niçois Atal, rayonnant sur son côté gauche. Andy Delort, naturalisé et appelé de dernière minute, pourrait apporter son sens du but dans cette sélection.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐L’Algérie est opposée au Kenya, qui est sorti 2de son groupe de qualifications derrière le Ghana. Lescomptent sur leur seul joueur véritablement connu, le joueur de Tottenham Victor Wanyama. Leest l’élément essentiel de cette sélection et en est également le capitaine. En match de préparation, les Kenyans ont difficilement battu Madagascar (1-0) et ont fait un nul contre la République démocratique du Congo (1-1). Supérieure sur le papier, l’Algérie devrait s’imposer face au Kenya.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(145€ du pari + 100€ de bonus).- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Algérie Kenya encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, cotes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !