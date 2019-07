Pronostic Algérie Guinée : Analyse, prono et cotes du match de la CAN 2019 + 10€ offerts pour parier GRATOS

10 offerts sans dépôt pour parier sur Algérie - Guinée

Nos paris sur Algérie - Guinée

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

L'Algérie arrive en confiance

La Guinée en manque de repères



Qualifiée pour les matchs à élimination directe en tant que meilleure 3e, la Guinée n'a pas vraiment rassuré ses supporters sur sa propension à aller beaucoup plus loin dans la compétition. Les partenaires du milieu de Liverpool Naby Keita ont tout d'abord été tenus en échec par Madagascar lors de leur entrée en lice avant de s'incliner face au Nigeria (0-1). Dos au mur avant la dernière de la phase de poules, ils ont arraché la qualification suite à un succès obtenu contre un modeste Burundi (2-0). Initialement considéré comme l'atout offensif majeur de cette sélection, le Bordelais François Kamano est en difficulté jusqu'à maintenant, dans la lignée de sa fin de saison en club.

La Guinée orpheline de Keita

L'Algérie est emmenée par ses habituels leader M'Bolhi, Mandi, Bensebaini, Guedioura, Mahrez et Feghouli. Par ailleurs, une nouvelle génération de joueurs s'impose de plus en plus à l'image de l'excellent latéral de Nice Atal et du milieu d'Empoli Bennacer, tous 2 titulaires, ou encore de l'ailier de Naples Ounas, remplaçant. Devant, le buteur d'Al-Sadd Bounedjah a les faveurs du sélectionneur Belmadi tandis que l'ailier Brahimi et les attaquants Delort et Slimani prennent place sur le banc. En face, la Guinée compte moins de talents en son sein. Nous retrouvons tout de même quelques têtes bien connues des amateurs du championnat de France. Ainsi, les défenseurs Sylla (Toulouse), Seka (Nancy) et Falette (ex Metz), l'ailier Kamano (Bordeaux) et l'attaquant Yattara (Auxerre) sont tous de potentiels titulaires. La véritable star, Naby Keita, est forfait.



Les compos probables :

Algérie : M'Bolhi - Atal, Mandi, Benlamri, Bensebaini - Guedioura, Bennacer - Feghouli, Mahrez, Belaili - Bounedjah.

Guinée : Koné - Dyrestam, Seka, Falette, Sylla - Diawara, Cissé - Traoré, Kamano, Kaba - Yattara.

L'Algérie en route pour les quarts

Depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations, les observateurs s'accordent pour dire que l'Algérie a fait la meilleure impression. Djamel Belmadi s'appuie sur un potentiel offensif très intéressant qui a notamment permis à l'équipe de remporter tous ses matchs. Par ailleurs, les Fennecs ne sont pas en reste défensivement puisqu'ils n'ont toujours pas encaissé le moindre but. En pleine confiance, l'Algérie a les atouts pour dominer une sélection guinéenne peu convaincante et privée de son joueur majeur.



Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »



Retrouvez le Pronostic Turquie France encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !





Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sur le podium des meilleures cotes en France,offre en EXCLU sur SoFooten + des 150€ de bonus habituels.- Inscrivez-vous en utilisant le code "" dans la case "Code promo" située tout en bas de la rubrique 1 "Données personnelles"- N'oubliez pas de saisir votre RIB et d'envoyer les documents demandés par ZEbet pour valider votre compte- Les 10€ sont jouables dès que vous avez réalisé la saisie de votre RIB (ZEbet vous crédite automatiquement)- Pour profiter du deuxième bonus (150€ offerts après dépôt), n'oubliez pas de bien fixer vos limites de jeu.- Vous aurez alors accès au bonus traditionnel : votre 1er pari de 100€ remboursé si perdant + 50 remboursés sur vos mises suivantesSur ce Algérie - Guinée, on vous propose à la fois une grosse cote pour utiliser votre pari gratuit de 10€ (seuls les gains nets de votre pari vous seront crédités), et deux autres pronos si vous souhaitez déposer et utiliser votre 1er pari remboursé de 100€., coté à 5,20.- Vous misez sans pression avec l'argent offert par ZEbet- Si le pari passe, vous transformez vos 10€ en- Misez votre 1er pari remboursé de 100€ sur ce pari- S'il est gagnant, vous remportez- S'il est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !Eliminée dès la phase de poules en 2017, l'Algérie s'est rendue en Egypte avec l'ambition de réaliser un bien meilleur parcours. Au regard de la qualité de l'effectif, la sélection faisait naturellement partie des candidats crédibles au titre dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Présents dans le groupe C, les Fennecs ont fait grosse impression en s'adjugeant la tête du classement. Ils ont tout d'abord dominé le Kenya (2-0) avant de prendre le dessus sur leur adversaire le plus sérieux, le Sénégal (1-0). Lors de la dernière journée, l'Algérie a assuré sa 1place en battant la Tanzanie (3-0). Cette rencontre a mis en lumière la profondeur de l'effectif puisque Slimani, Ounas ou encore Delort ont démontré qu'ils pouvaient constituer de sérieuses alternatives en cas de problème d'efficacité devant.