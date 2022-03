Pronostic Algérie Cameroun : Analyse, cotes et prono du barrage retour pour la Coupe du Monde 2022

L’Algérie finit le travail face au Cameroun

Championne d’Afrique 2019 et récemment vainqueur de la Coupe arabe face à la Tunisie, l’Algérie est en revanche passée à côté de le dernière Coupe d’Afrique des Nations. Eliminée dès la phase de groupe alors qu’elle était la grande favorite pour le titre, la sélection algérienne s’est remobilisée lors de son barrage aller pour le Mondial 2022. En effet, les hommes de Belmadi sont allés chercher vendredi un excellent résultat au Cameroun en s’imposant (1-0) grâce à l’ancien buteur lyonnais Slimani. Les Algériens ont réussi le coup parfait puisqu’ils ont été largement dominés par des Camerounais qui sont venus se casser les dents sur la défense à 5 mise en place par Belmadi. En effet, le coach des Fennecs, qui nous avait habitué à jouer de manière offensive en misant sur les qualités techniques des Mahrez ou Belaili, a cette fois bâti un mur pour contenir Aboubakar et ses coéquipiers. Ce pari payant place l’Algérie dans une situation favorable. Pour conclure le travail, Belmadi va évidemment s’appuyer sur ses cadres.avec le codechez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Cameroun a une mission simple : renverser l’Algérie à l'extérieur. Les Lions Indomptables sont tombés sur un mur lors du match aller et vont devoir trouver la faille dans la défense algérienne pour décrocher la qualif’ pour le Mondial. Les Camerounais avaient réalisé une CAN à la fois intéressante et décevante, finie en 3position chez eux. Les Lions Indomptables avaient pu compter sur le talent des Aboubakar et Toko Ekampi souvent décisifs lors de cette compétition. Les attaquants camerounais vont devoir se montrer efficaces pour concrétiser leurs opportunités. En revanche, le Cameroun doit être vigilant aux contres des Fennecs qui disposent d’éléments très techniques avec Mahrez et Belaili sur les côtés, et un buteur ayant retrouvé la confiance en la personne de Slimani. Poussé par son public, l’Algérie pourrait confirmer son match aller, pour décrocher son ticket pour le Mondial 2022 et faire oublier sa dernière CAN décevante.- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(400€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Algérie Cameroun détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !