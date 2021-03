Pronostic Alès Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Montpellier assure à Alès

L'Olympique d'Alès évolue en National 3 (5division). Le club gardois a seulement disputé 6 rencontres de championnat puisque la plupart des compétitions amateurs ont été stoppées pour éviter de propager la pandémie. A l'issue de ces 6 journées, les Olympiens pointaient en 7position avec un bilan moyen de 2 victoires, un nul et 3 défaites. Alès n'a plus disputé de rencontres en Nationale 3 depuis la fin du mois d'octobre, ce qui ne les a pas empêché de se qualifier pour ces 16de finale. En effet, les gardois ont consécutivement dominé Panazol (0-3), Liguaire Niort (0-2) et Fabregues (2-0). Alès compte en son sein, le footballeur-youtubeur Valentin Liénard, qui a notamment fait une partie de sa formation à Nice et Monaco. De son côté, Montpellier se déplace en favori dans le Gard. Les Héraultais se sont bien repris lors des dernières semaines et se retrouvent dans le coup pour les places européennes. De plus, Michel Der Zakarian ne va pas galvauder cette coupe de France et va tout faire pour aller le plus loin possible. En Ligue 1, le club montpelliérain reste sur deux nuls consécutifs face au Stade de Reims (0-0) et à la Mosson contre Lorient (1-1). Pour ce déplacement, MDZ devrait pouvoir compter sur un groupe quasiment au complet, puisque seul Andy Delort devrait être indisponible. Face à une formation d'Alès qui a très peu joué ces derniers mois et qui évolue en 5division, Montpellier, 7de Ligue 1, devrait assumer son statut de favori et s'imposer tranquillement.