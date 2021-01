Pronostic Alcoyano Athletic Bilbao : Analyse, cotes et prono du match de Coupe du Roi

L'Athletic Bilbao se qualifie à Alcoyano

Pour clôturer les 1/8de finale de Coupe du Roi, l'Athletic Bilbao se déplace sur la pelouse d'Alcoyano. Finaliste de cette Coupe d'Espagne l'an dernier (qui se jouera en avril en raison de la covid), le club basque vient de remporter la SuperCoupe d'Espagne, où il a successivement dominé le Real Madrid (1-2) et le FC Barcelone (2-3) en finale. Bilbao a ensuite enchaîné en remportant son match de Coupe du Roi, mais aussi celui de championnat ce lundi face à Getafe (5-1). Grâce à cette belle victoire, la formation basque est remontée à la 8place de la Liga. De son côté, Alocoyano est une formation de la communauté valencienne qui est promue en Segunda Division B (3division espagnole). Le club a signé l'exploit de sortir le Real Madrid au tour précédent après prolongations. En championnat, Alcoyano se classe 3de son groupe et a remporté 4 de ses 5 derniers matches de championnat. Cependant, l'Athletic Bilbao est une belle équipe de Coupe ces dernières saisons et il devrait pouvoir s'imposer face à une équipe de D3.