Pronostic Albanie France : Analyse, prono et cotes du match des éliminatoires de l'Euro 2020

La victoire avant tout pour les Bleus en Albanie !

Dans ce groupe H, la Turquie et la France ont validé jeudi leurs tickets pour le prochain Euro. La seule interrogation consiste à savoir quelle équipe terminera à la première place. Les hommes de Deschamps, actuellement en tête, seraient bien inspirés de conserver leur place pour faire partie du 1chapeau lors du tirage au sort du prochain Euro. L’Albanie occupe la 4place du groupe avec 13 points. La sélection d’Edoardo Reja a remporté 4 rencontres dont une face à l’Islande (4-2). En milieu de semaine, les Albanais n’ont pas réussi à se défaire de la modeste formation d’Andorre (2-2).enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Qualifiés au coup d’envoi de leur match face à la Moldavie, les Bleus ont livré une piètre prestation et s’en sont remis une nouvelle fois à Olivier Giroud, auteur de son 6but en qualification. Mécontent de la performance de son équipe malgré la victoire, Deschamps pourrait faire entrer de nouveaux joueurs face à l’Albanie pour assurer la première place du groupe. Griezmann et Mbappé, décevants face à la Moldavie, pourraient débuter sur le banc. Face à des Albanais prenables, la France et son effectif plein de talent devrait s’imposer face à une modeste formation d’Albanie battue 4-1 à l'aller.- Vous obtenez un 1pari remboursé de 150€ + 10€ de bonus supplémentaires en EXCLU- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vos 150€ vous sont totalement remboursé en paris gratuits !- Vous aurez aussi 10€ de bonus en + en EXCLU, que ce pari soit gagnant ou perdant.- A noter qu'un dernier Freebet de 5€ vous sera offert à la validation de votre compteavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Albanie France détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !