Pronostic Alavés Valence : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Peu de buts à prévoir entre Alavés et Valence !

La formation basque d'Alavés est la surprise de la première partie de Liga et occupe la 5place. Très performants à domicile, les Basques sont invaincus dans leur Estadio Mendizorrotza et ont même battu le Real Madrid (1-0). A domicile, leurs matchs sont peu spectaculaires et offrent en général moins de 3 buts par rencontre (5 fois sur 8). Alavés s'appuie sur sa défense pour réussir des performances et devrait en faire de même face à un concurrent direct, Valence. Remonté à la 8place, le club Ché espère partir sur de bonnes bases en 2019. Auteur de nombreux nuls en début de saison, les Valencians ont mieux fini et sont désormais seulement à 4 points d'Alavés. La formation de Marcelino a pour particularité d'être la formation la moins spectaculaire de Liga avec une moyenne de 1,7 buts par match. L'under moins de 2,5 buts est passé à 14 reprises sur 17 matchs, et surtout 7 fois sur 8 en déplacement. Cette rencontre entre deux prétendants à l'Europe devrait se jouer sur des détails. Nous voyons par conséquent un match fermé et nous misons donc sur le pari "moins de 2,5 buts dans le match".