Pronostic Alaves Séville : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Séville en costaud à Alaves

L'affiche qui ouvre la 27e journée de Liga met aux prises deux formations aux objectifs diamétralement opposées avec le Deportivo Alaves qui lutte pour son maintien et un FC Séville engagé dans la course pour le titre. Le club andalou se trouve actuellement en 19e position avec 4 points de retard sur le premier non relégable, Grenade. Le Deportivo tente de sortir de la zone rouge mais n'arrive pas à enregistrer une série de résultats. Récemment, la formation basque s'était imposée à domicile contre Valence (2-1) avec une réalisation décisive du buteur local Joselu, mais n'a pas su enchaîner encaissant un lourd revers face au Real Madrid (3-0). Le week-end dernier, Alaves se déplaçait à Getafe et s'est contenté d'un nul (2-2) alors que son adversaires s'était retrouvée en infériorité numérique dès la demi-heure de jeu. Pour tenter de réaliser un résultat face au FC Séville, Alaves compte notamment sur Joselu, qui effectue une très belle saison avec 12 réalisations au compteur. En face, le FC Séville accuse 6 points de retard sur le Real Madrid mais espère encore rattraper son retard. Lors de la dernière journée, les hommes de Lopetegui se sont montrés très solides dans le derby face au Betis (2-1) pour prendre 3 points précieux dans la course au titre mais aussi pour éloigner un adversaire direct pour la place de dauphin. En Liga, le club andalou n'a plus perdu depuis son déplacement à Bernabeu fin novembre. Rebasculé dans les barrages de l'Europa League suite à sa troisième place de poule en Ligue des Champions, le FC Séville s'est qualifié pour les 8e de finale aux dépens du Dinamo Zagreb (3-2 en cumulé). Au prochain tour, les Sévillans feront face à une forte opposition contre les Anglais de West Ham. Le dernier déplacement en Liga sur la pelouse de l'Espanyol avait été fatal pour les joueurs français puisque Koundé a été expulsé tandis qu'Anthony Martial s'est blessé. Le défenseur retrouvera sa place face à Alaves tandis que la présence de l'ancien Mancunien est toujours incertaine. N'ayant pas abdiqué pour titre, le FC Séville pourrrait s'imposer face à une formation d'Alaves très irrégulière.