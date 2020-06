Pronostic Alaves Real Sociedad : Analyse, prono et cotes du match de Liga

La Real Sociedad veut réaliser à Alaves un bon coup dans la course à la C1

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Alaves Real Sociedad :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Quinzième de cette Liga Santander avec un total de 32 points en 28 journées, le Deportivo Alaves compte 7 points d’avance sur la zone de tous les dangers. Si un petit écart est fait, attention pour Alaves, car l’équipe a très mal débuté sa reprise et la saison est encore longue. Opposés à la lanterne rouge de l’Espagnol Barcelone, Alaves a été plombé par l’énorme bourde de son capitaine et gardien, Pacheco. En effet, sur un long ballon anodin, ce dernier est sorti hors de sa surface pour saisir le ballon des deux mains. L’intéressé à logiquement écopé d’un carton rouge tandis que son équipe a coulé en Catalogne (0-2).enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, on retrouve une Real Sociedad en plein bourre cette saison. Qualifié pour la finale de la Coupe du Roi après avoir éliminé le Real Madrid, le club de San Sebastian est correctement positionné dans la course à la Ligue des Champions. Cependant, l’ancienne équipe de Griezmann a perdu 2 points lors de la reprise. Face à Osasuna, les partenaires de Willian José ont été contraints au partage des points à domicile (1-1). Vainqueur de 3 de ses 4 derniers déplacements toutes compétitions confondues, la Real semble pouvoir s'imposer chez une équipe de deuxième partie de tableau privée de son gardien de but titulaire..- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecUn Bonus ÉNORME de 200€ dont 150€ sur vos 1paris sportifs avecavecavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€Retrouvez le Pronostic Alaves Real Sociedad détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !