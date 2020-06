Pronostic Alaves Grenade : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Match nul entre Alves et Grenade qui gagnent peu

16de cette Liga, le Deportivo Alaves devrait pouvoir se maintenir dans l’élite du football ibérique. Cependant, heureusement pour la formation d’Alaves que les 3 relégables n’alignent pas de bons résultats depuis la reprise, car les résultats des partenaires de Pacheco sont catastrophiques. Mise à part cette timide victoire face à la Sociedad (2-0), Alaves a signé 4 défaites en 5 matchs depuis la reprise : contre l’Espagnol, le Celta Vigo, Osasuna et l’Atlético Madrid.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Grenade est la belle surprise de ce championnat espagnol. Promue la saison derniére, la formation Andalouse a réalisé un début de championnat très surprenant. En effet, après 10 journées de championnat, Maxime Gonalons et ses coéquipiers occupaient la première place du championnat. Mais Grenade est revenue logiquement peu à peu dans le rang, et occupe désormais le 10rang du championnat, non loin de l’Europa League. Il y a encore deux semaines, Grenade avait une réelle opportunité de joueur l’Europe mais après sa victoire pour la reprsie, les Andalous ont signé 4 matchs sans victoire (ils ont fait 2 nuls chez le Betis et Leganes, et ont perdu face à Eibar et Villareal), ce qui a ralenti la formation de Grenade dans cette quête. Face une équipe d'Alaves qui gagne également peu, Grenade pourrait enchaîner un 3nul consécutif à l'extérieur.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecavec, sponsor d’Arsenalavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Alaves Grenade détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !