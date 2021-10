Pronostic Alaves Betis Séville : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Alaves coule face au Betis

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Alaves – Betis Seville :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Proche de la correctionnelle la saison dernière, le Deportivo Alaves devrait avoir des difficultés à se sauver lors de ce nouvel exercice. En effet, la formation basque pointe en 19e position avec seulement 3 points au compteur. De plus, le Depor possède un bilan catastrophique de 6 défaites en 7 journées. Paradoxalement, les Basques ont remporté un seul match face à l’Atletico Madrid (1-0) alors leader de la Liga. Néanmoins, suite à cet exploit, Alaves a repris ses mauvaises habitudes en s’inclinant dans le derby face à l’Athletic Bilbao (1-0). Pire attaque de la Liga (2 buts), Alaves possède également une des plus mauvaises défenses (12 buts concédés).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Betis Séville est actuellement calé en milieu de tableau en 10e position. La formation andalouse accuse seulement 2 points de retard sur la 4e place, qualificative pour la Ligue des Champions. Après avoir connu un début de saison poussif, le Betis s’est repris lors des dernières journées en dominant notamment Grenade, Osasuna et Getafe. De plus, le club sévillan a parfaitement lancé sa campagne d’Europa League en remportant ses deux premiers matchs face au Celtic et contre Ferencvaros. En revanche, avant la trêve internationale, les hommes de Pellegrini se sont inclinés sur la pelouse de Villareal (2-0). Dans cette équipe, on retrouve des joueurs intéressants à l’image des Fekir, Willian José, Bellerin, Carvalho, Juanmi ou Guardado. Ce déplacement chez une formation d’Alaves en difficulté est une excellente opportunité pour se rapprocher des places européennes pour le Betis Séville.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Alaves – Betis Seville encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !