Pronostic Alaves Barcelone : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Victoire du FC Barcelone à Alaves pour terminer cette saison

En déplacement du côté du Bétis Seville jeudi, le Deportivo Alaves avait l’occasion d’assurer son maintien dans l’élite du football espagnol en cas de victoire en Andalousie. Au terme d’une première période sans saveur, Joselu (51e) a ouvert le score pour lesavant que Rodrygo Eli (76e) ne double la mise à un quart de d’heure de la fin du match. Malgré la réduction du score anecdotique de Loren Moron à la 90minute de jeu, Alaves a remporté le match (2-1) et a ainsi assuré son maintien. Une très bonne nouvelle pour le club basque qui était en très grande difficulté depuis la reprise (1 victoire, 1 nul et 7 défaites sur les 8 premières journées après la reprise).chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le FC Barcelone va mal comme l'a montré jeudi l’interview d’après-match de Léo Messi contre Osasuna. Alors que le club catalan était devant le Real de Madrid à la reprise, la Maison Blanche possède désormais une avance de 7 points au classement sur les Blaugrana. Le titre a échappé au Barça dont le jeu, l’envie, et la cohésion laisse clairement à désirer. Avec Griezmann blessé et Luis Suarez sur le banc, les partenaires de Leo Messi ont chuté à la maison contre une équipe d’Osasuna pourtant réduite à 10 (1-2). Le Deportivo est faible et le Barca devrait néanmoins se rassurer avant son affrontement retour, au mois d’août contre le Napoli, en 1/8de finale de Ligue des Champions.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 110€ sur ce pari et gagnez(168€ du pari + 110€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 110€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, sponsor d’Arsenalavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecRetrouvez le Pronostic Alaves Barcelone encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !