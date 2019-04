Pronostic Alavés Barcelone : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Un 21e match de suite sans défaite pour le Barca à Alaves !

Alavés, surprise du début de saison en Liga, est rentré dans le rang ces dernières semaines. Huitièmes de Liga, les joueurs d'Abelardo n'ont plus gagné depuis 5 rencontres. Leur dernier succès a été obtenu sur la pelouse de la lanterne rouge Huesca. A domicile, le constat récent est similaire avec 5 matchs sans victoire : 4 nuls et une lourde défaite subie face à l'Atlético Madrid.

La mission d'Alavés sera difficile face à des Barcelonais très solides et en course sur tous les tableaux. Si la Liga ne devrait pas échapper aux Catalans, ces derniers vont également affronter Liverpool pour une place en finale de la C1, puis Valence en finale de la Coupe du Roi. Les hommes de Valverde sont sur une exceptionnelle série de 20 matchs sans défaite. Si le coach catalan devrait effectuer une rotation habituelle en prévision des futures échéances, les remplaçants barcelonais tiennent bien le coup. Pour ce match, nous voyons le Barca ramener au moins un point du Pays Basque dans une rencontre avec 3 buts ou moins.