Pronostic Alaves Barcelone : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Barcelone enchaîne à Alaves

Déjà passé tout près de la relégation la saison dernière, Alaves a de nouveau mal débuté. 15de Liga avec seulement 7 points pris en 7 rencontres, le club basque a pour l'instant seulement battu deux équipes encore moins bien classées que lui (Valladolid et Bilbao), pour 1 nul contre Getafe et 4 défaites face à Grenade, le Bétis, Villarreal et Elche. Et ses deux derniers revers face aux deux dernières équipes citées ont été concédées avec 2 buts d'écart.

En ce début de saison, le Barça fait un carton plein en Ligue des Champions avec deux victoires enregistrées face à Ferencvaros (5-1) et sur la pelouse de la Juventus mercredi (0-2). C'est plus compliqué pour l'instant en Liga où le club catalan est mal classé. Le Barça, qui a 2 matchs de retard, a perdu des points face à Séville (1-1), Getafe (0-1) et contre le Real la semaine passée avec un arbitrage contesté (1-3). En revanche, le club d'un Messi qui semble de nouveau très concerné a fait le boulot face à Villarreal (4-0) et le Celta Vigo (3-0). Face à une équipe d'Alaves déjà moyenne, le Barça pourrait s'imposer avec au moins 2 buts d'écart (pari "Barcelone -1").